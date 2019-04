Kriminalität : Frauen in Moerser Bar niedergestochen - ein Opfer stirbt

von dpa

07. April 2019, 10:43 Uhr

Bei einem Beziehungsstreit in einer Bar in Moers am Niederrhein ist eine 38 Jahre alte Frau getötet worden. Ein Mann hatte gestern Abend mit einem Messer auf zwei Frauen eingestochen - eine von ihnen sei seine Ex-Freundin gewesen, teilte die Polizei mit. Beide Frauen wurden schwer verletzt, flohen aber noch in einen benachbarten Imbiss, wo Rettungskräfte alarmiert wurden. Trotz einer Notoperation im Krankenhaus starb die 38-Jährige. Der 46 Jahre alte Verdächtige flüchtete, wurde aber wenig später gestellt und festgenommen. Heute soll Haftbefehl beantragt werden.