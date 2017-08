Fußball : Frauenfußball: Niederlande und Dänemark bestreiten EM-Finale

Heute geht die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden zu Ende. Im Finale stehen sich am Nachmittag im ausverkauften Stadion des FC Twente in Enschede Gastgeber Niederlande und Dänemark gegenüber. Beide Mannschaften standen noch nie in einem EM-Endspiel. Titelverteidiger Deutschland war im Viertelfinale gegen Dänemark ausgeschieden.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 04:41 Uhr