Kriminalität : Frauenmord in Düsseldorf: Verdächtiger weiter auf der Flucht

von dpa

23. August 2018, 14:02 Uhr

Drei Tag nach dem Mord an einer 36-jährigen Frau auf einer Straße in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Nach einem Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» gestern Abend seien eine Handvoll Hinweise eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Eine heiße Spur sei nicht darunter gewesen. Der 44-jährige Kiosk-Mitarbeiter Ali Shahghaleh soll die Frau am Montagmorgen verfolgt, heimtückisch angegriffen und erstochen haben. Der Iraner und sein Opfer sollen sich gekannt haben: Die ledige Frau war eine Nachbarin.