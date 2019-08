Demonstrationen : Fridays-For-Future-Kongress: Kundgebung in Dortmund geplant

von dpa

02. August 2019, 01:45 Uhr

Mit einer Demonstration wollen die Teilnehmer des Fridays-for-Future-Sommerkongresses in Dortmund heute ihren Protest in die Innenstadt tragen. Unter anderem sind «Swarming»-Aktionen geplant. Dabei wollen Demonstranten an einer Kreuzung in der Innenstadt bei Grünphasen für Fußgänger Flugblätter an die haltenden Autofahrer verteilen. Zu dem Kongress sind mehr als 1500 Schüler und Studenten aus ganz Deutschland nach Dortmund gekommen. Seit Mittwoch tauschen sie sich aus, diskutieren und knüpfen neue Kontakte.