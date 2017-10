Unternehmen : Führungsetagen der Wirtschaft bleiben Männerdomäne

von dpa

Die Topetagen der deutschen Wirtschaft sind nach wie vor eine Männerdomäne. Vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenliga in Deutschland hinken bei der Berufung von Frauen in den Vorstand hinterher. MDax-Firmen kamen zum Stichtag 1. September auf einen Frauenanteil von 3,8 Prozent in dem Führungsgremium, im SDax waren es 5,5 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung der gemeinnützigen Allbright-Stiftung hervor. Demnach liegt der Frauenanteil in den Vorständen der 30 großen Dax-Unternehmen immerhin bei 13,4 Prozent.