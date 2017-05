Wetter : Fünf Tote nach schweren Regenfällen in Thailand

Bei schweren Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in Thailand mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt wurden von den Fluten mehr als 20 000 Haushalte überschwemmt, wie das Katastrophenschutzministerium mitteilte. Betroffen ist auch die Hauptstadt Bangkok. Dort gingen ebenfalls stundenlange Regenschauer nieder. Das Wasser stand in vielen Straßen so hoch, dass der Verkehr zusammenbrach. Mindestens fünf Schulen mussten geschlossen bleiben.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 08:54 Uhr