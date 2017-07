G20 : G20-Gipfel beginnt mit Protestveranstaltungen

Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg haben sich am Morgen hunderte Demonstranten an zwei zentralen Stellen in der Stadt versammelt - an den Landungsbrücken und am Verkehrsknotenpunkt Berliner Tor. Eine der Protestgruppe hat angekündigt, in die engste Hochsicherheitszone vordringen zu wollen. Am Abend waren Demonstranten und Polizisten aneinandergeraten, viele Menschen wurden verletzt. Beim G20-Treffen der großen Industrieländer und aufstrebenden Wirtschaftsnationen geht es unter anderem um Terrorismus sowie die Klima- und Handelspolitik.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 07:47 Uhr