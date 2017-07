G20 : G20-Gipfel geht nach Krawallnacht in Hamburg weiter

Zweite G20-Krawallnacht in Hamburg: In einer Straße im Schanzenviertel konnten Randalierer mehrere Stunden lang machen, was sie wollten, ohne dass die Polizei eingriff. Sie zündeten Barrikaden an und plünderten Geschäfte. Die Polizei griff schließlich mit Spezialkräften durch. Mit gepanzerten Fahrzeugen wurden Barrikaden weggeschoben. Wasserwerfer waren im Einsatz. Vor den Teilnehmern des G20-Gipfels liegt der letzte Tag. Eine Einigung in wichtigen Fragen wie Klimaschutz oder freier Welthandel ist ungewiss.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 06:28 Uhr