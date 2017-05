G7 : G7-Gipfel: Treffen mit Vertretern afrikanischer Staaten

Der Gipfel der sieben großen Industrienationen (G7) in Italien ist mit einem Treffen mit afrikanischen Staaten fortgesetzt worden. Am letzten Tag kamen die Staats- und Regierungschefs mit Vertretern aus Äthiopien, Kenia, Niger, Nigeria, Tunesien und Guinea zusammen, um über die Flüchtlingskrise und Hungersnöte in Afrika zu sprechen. Entwicklungsorganisationen baten die G7, mehr Finanzmittel für den Kampf gegen Hunger bereit zu stellen. Weil US-Präsident Donald Trump blockiert, wird um die Abschlusserklärung diesmal besonders hart gerungen.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 10:16 Uhr