Konflikte : Gabriel sichert Türken Wertschätzung zu

Außenminister Sigmar Gabriel hat sich im Streit mit der Türkei in einem offenen Brief an aus der Türkei stammende Deutsche und auch Türken gewandt. Er sichert ihnen seine Wertschätzung zu. Die angekündigte Neuausrichtung der Türkei-Politik richte sich weder gegen die Menschen in der Türkei noch gegen jene mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Der Verhaftung deutscher Staatsbürger können man aber nicht tatenlos zusehen. Den Brief in deutsch und in türkisch hat die «Bild»-Zeitung veröffentlicht.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 07:52 Uhr