Konflikte : Gabriel: USA, China und Russland müssen mit Nordkorea reden

Im Streit über die Atomwaffen und Raketentests Nordkoreas regt Außenminister Sigmar Gabriel Gespräche mit dem Regime an. «Dazu müssen drei Mächte gemeinsam an den Tisch: die USA, China und Russland», sagte Gabriel der «Bild»-Zeitung. Es brauche «Visionen und mutige Schritte» nach dem Vorbild der Entspannungspolitik in den Zeiten des Kalten Krieges. Dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un müsse eine «eine andere Sicherheitsgarantie als die Atombombe» vor Augen geführt werden. Der Staatschef sei «eben nicht irre», sagte Gabriel. Er folge einer kühl überlegten Strategie.

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 00:23 Uhr