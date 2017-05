International : Gabriel zu Antrittsbesuch in Peking - Neues Dialogforum

Außenminister Sigmar Gabriel ist zu seinem Antrittsbesuch in China eingetroffen. Hier will er sich für eine Vertiefung der Beziehungen zum bevölkerungsreichsten Land der Welt einsetzen. Dazu soll ein neues Dialogforum ins Leben gerufen werden, in dem sich Vertreter von Politik, Kultur, Sport, Bildung und Medien austauschen können. Gabriel will sich mit Ministerpräsident Li Keqiang und Außenminister Wang Yi treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die Bedrohung durch Nordkorea stehen.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 02:45 Uhr