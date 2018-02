Tarife : Ganztägige Warnstreiks: IG Metall untermauert Forderungen

von dpa

03. Februar 2018, 20:58 Uhr

Zum Abschluss ihrer ganztägigen Warnstreiks hat die IG Metall ihre Tarifforderungen untermauert. Auf einer Schlusskundgebung vor rund 500 Warnstreikenden des BMW-Werks in Regensburg rief Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler den Beschäftigten zu: «Wir senden das Signal an die Arbeitgeber: Bewegt Euch, oder wir machen weiter.» Gewerkschaftschef Jörg Hofmann hatte erklärt: «Wenn die Arbeitgeber diese Bereitschaft zeigen, können die Verhandlungen am Montag fortgesetzt werden.» Seit Mittwoch haben sich bundesweit rund 500 000 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt.