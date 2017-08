Fußball : Gastgeber Niederlande und Dänemark bestreiten EM-Finale

Gastgeber Niederlande und Deutschland-Bezwinger Dänemark bestreiten das Finale der Frauenfußball-Europameisterschaft. Das Oranje-Team setzte sich am Abend im Halbfinale vor knapp 30 000 begeisterten Zuschauern in Enschede verdient mit 3:0 gegen den WM-Dritten England durch. Zuvor waren die Däninnen in Breda durch einen 3:0-Sieg im Elfmeterschießen nach 120 torlosen Minuten gegen Österreich in das Endspiel am Sonntag in Enschede eingezogen.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 23:42 Uhr