Extremismus : GdP für Fortführung von Grenzkontrollen bei kritischen Lagen

Die Gewerkschaft der Polizei fordert nach der Festnahme von mehr als 700 per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Straftätern im Zuge der G20-Grenzkontrollen die Fortführung solcher Maßnahmen bei kritischen Lagen. «Das zeigt, wie wertvoll der Grenzschutz ist, und wie viel er auch für die innere Sicherheit in Deutschland bedeuten kann», sagte der Vrsitzende der GdP in der Bundespolizei, Jörg Radek, der dpa. Es könne nicht sein, dass die Grenzen nur bei hohen Staatsbesuchen geschützt würden.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 15:09 Uhr