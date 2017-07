Konflikte : Gedenk-Feierlichkeiten zum Putschversuch beginnen in Türkei

Zum Gedenken an den Putschversuch in der Türkei im vergangenen Jahr beginnen heute Feierlichkeiten im ganzen Land. Eine Woche lang wollen sich die Türken jeden Abend in sogenannten «Demokratiewachen» auf den Straßen und Plätzen versammeln, um an den gescheiterten Putsch vom 15. Juli 2016 zu erinnern. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich. Die Behörden gehen seitdem gegen vermeintliche Gülen-Anhänger vor. Mehr als 50 000 wurden verhaftet, mehr als 100 000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 04:04 Uhr