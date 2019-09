Terrorismus : Gedenken an 9/11-Opfer im Weißen Haus

Avatar_prignitzer von dpa

11. September 2019, 15:20 Uhr

18 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 haben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump mit einer Schweigeminute im Weißen Haus der Opfer gedacht. Anwesend bei dem Gedenken auf dem South Lawn des Weißen Hauses in Washington waren auch Angehörige von Opfern der Anschläge sowie Überlebende. Bei den Terroranschlägen waren am 11. September 2001 insgesamt fast 3000 Menschen ums Leben gekommen.