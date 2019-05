Kriminalität : Geiselnehmer von Toulouse in Polizeigewahrsam

von dpa

08. Mai 2019, 00:46 Uhr

Ende einer Geislenahme: Ein bewaffneter Jugendlicher ist in der Nähe der französischen Stadt Toulouse festgenommen worden. Er hatte für mehrere Stunden vier Frauen als Geiseln genommen. Nach dem Ende der Geiselnahme hatte sich der Jugendliche in einem Zigaretten- und Lottoladen in Blagnac verschanzt. Einsatzkräfte der Eliteeinheit RAID überwältigten ihn. Einige Stunden zuvor waren die Geiseln unverletzt freigekommen.