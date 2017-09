Fußball : Gewaltbereite Fans zu Kölns Europa-League-Heimspiel erwartet

von dpa

Die Polizei erwartet zum Europa-League-Heimspiel des 1. FC Köln gegen Roter Stern Belgrad Hunderte gewaltbereite Fans. Unter den «gewaltgeneigten» Anhängern des FC finde scheinbar eine «sehr breite Mobilisierung statt», sagte Einsatzleiter Michael Temme in Köln. Auch unter den bis zu 5000 Belgrader Fans in der Stadt müsse man von bis zu 500 sogenannten Risikofans ausgehen. Für den rheinischen Bundesliga-Club ist die Begegnung am Donnerstag das erste Heimspiel auf europäischer Bühne seit 25 Jahren.