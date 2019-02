Konflikte : Gipfel in Hanoi: Trump nennt Kim vorab seinen «Freund»

von dpa

27. Februar 2019, 06:42 Uhr

Vor seinem Gipfel mit Kim Jong Un in Hanoi hat US-Präsident Donald Trump sein gutes persönliches Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber betont. Auf Twitter nannte er Kim sogar seinen «Freund». Zugleich stellte er Nordkorea wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in Aussicht, sollte es sein Arsenal an Atomwaffen und Raketen abrüsten. Das zweitägige Treffen in Vietnams Hauptstadt findet acht Monate nach einem Gipfel in Singapur statt. Die erste Zusammenkunft ist nach Angaben des Weißen Hauses gegen Mittag unserer Zeit geplant.