Medien : «Glee»-Star Mark Salling mit 35 Jahren gestorben

von dpa

30. Januar 2018, 21:51 Uhr

In der Fernsehserie «Glee» war er der wortkarge Footballspieler «Puck»: US-Schauspieler Mark Salling, der zuletzt wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht stand, ist tot. Der 35-Jährige sei am frühen Morgen gestorben, teilte sein Anwalt Michael Proctor der US-Zeitschrift «People» und anderen US-Medien mit. Die TV-Serie «Glee» wurde in Deutschland unter anderem bei Super RTL ausgestrahlt. Zur Todesursache machte der Anwalt keine Angaben.