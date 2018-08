Migration : Göring-Eckardt fordert Rücknahmeabkommen mit Nordafrika

von dpa

04. August 2018, 15:48 Uhr

Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, nordafrikanischen Staaten stärker entgegenzukommen, wenn sie zum Abschluss von Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge bereits sind. «Wenn man will, dass die Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl oder Schutz haben und ohne Perspektive hier in Sammelunterkünften sitzen, in ihre nordafrikanische Heimat zurückgeführt werden können, dann muss man Rücknahmeverhandlungen mit Marokko führen», sagte sie der «Welt am Sonntag». Es sei klar, dass die marokkanische Regierung im Gegenzug für die Rücknahme etwas verlange.