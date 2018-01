Regierung : Göring-Eckardt zu Sondierungen: «Ganz kleines Karo»

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 12:37 Uhr

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisiert die Entwicklung der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD. «Ganz kleines Karo», kommentiere Göring-Eckardt am Rande einer Konferenz der Zeitung «Die Welt» in Berlin. «Der eine will nicht, die andere hat eigentlich keine Kraft mehr zum Regieren», sagte sie offenbar mit Blick auf SPD-Chef Martin Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Abschied vom deutschen Klimaschutzziel für das Jahr 2020 wäre «wirklich gefährlich», erklärte Göring-Eckardt. Es handle sich um eine Existenzfrage.