Leute : Götze will nach der WM heiraten

von dpa

erstellt am 06.Jan.2018 | 19:40 Uhr

Fußball-Weltmeister Mario Götze will in der zweiten Jahreshälfte Hochzeit feiern. «In diesem Jahr, nach der WM», sagte der BVB-Star der «Bild» auf die Frage, ob er verrate, wann er Ann-Kathrin Brömmel heirate. Die beiden sind seit 2012 ein Paar und seit Sommer 2017 verlobt. Götze ist der Schütze des 1:0-Siegtores für Deutschland im WM-Finale 2014 gegen Argentinien. Zurzeit ist der Offensivspieler mit Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella und arbeitet sich nach einem Bänderriss im Sprunggelenk wieder heran. Am 14. Januar steht der Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg an.