Film : Golden Globes: Stars in bunten Roben auf dem roten Teppich

von dpa

07. Januar 2019, 01:56 Uhr

Hollywood fiebert der Verleihung der Golden Globes entgegen. Lady Gaga, Nicole Kidman, Daniel Brühl und Bradley Cooper waren unter den vielen Stars, die zu der 76. Verleihung der begehrten Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills flanierten. Es war ein farbenfrohes Bild - Lady Gaga in hellblauer Robe, Catherine Zeta-Jones in kräftigem Grün. 2018 hatten die meisten Schauspielerinnen auf bunte Roben verzichtet. Sie trugen Schwarz, als Protest gegen sexuellen Missbrauch und die Benachteiligung von Frauen in Zeiten der #MeToo-Bewegung.