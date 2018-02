Parteien : GroKo-Verhandlungen stocken erneut - Vertrag am Mittwoch?

von dpa

05. Februar 2018, 22:07 Uhr

Die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD sind ins Stocken geraten - dennoch verbreiteten alle Seiten Optimismus. «Der Wille, dass es klappt, der ist da», sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Dieser Dienstag sei der entscheidende Tag, an dem die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden sollten. Die Verhandlungen mussten am Abend wegen Differenzen bei den Themen Finanzen, Gesundheit, Arbeitsrecht und Außenpolitik erneut vertagt werden. Damit zeichnet sich ab, dass ein möglicher Koalitionsvertrag erst an diesem Mittwoch präsentiert werden kann.