Wetter : Großarltal nach schweren Unwettern wieder erreichbar

Nach den heftigen Unwettern vom Wochenende hat sich in Österreich die Lage deutlich gebessert. Das von der Umwelt abgeschnittene Großarltal kann inwischen mit dem Auto wieder verlassen werden. Dort war die Landstraße durch eine Mure auf einer Länge von zwei Kilometern verschüttet. Viele Reisende, darunter auch Deutsche, saßen im Tal fest. In Norditalien kamen bei schweren Unwettern mehrere Menschen ums Leben. Unter anderem starb eine Frau in den Dolomiten, weil Geröllmassen ihr Auto verschütteten.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 08:14 Uhr