Brände : Großbrand in Kunststofffabrik im Münsterland

In einer Textil- und Kunststofffabrik in Rheine im Münsterland ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen. Eine rund 2000 Quadratmeter große Produktionshalle brennt. Die Feuerwehr kämpft mit etwa 120 Mann gegen die Flammen. Zum Sachschaden und zur Brandursache können Polizei und Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 03:00 Uhr