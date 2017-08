Brände : Großbrand in Wolkenkratzer in Dubai ausgebrochen

In einem der höchsten Wolkenkratzer der Golfmetropole Dubai ist nach Medienberichten ein Großbrand ausgebrochen. Das Hochhaus mit dem Namen «Torch Tower» - «Fackel-Turm» - fing in der Nacht Feuer,. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenseite «Gulf News». Ein Polizeisprecher sagte der Seite, dass das Feuer in der 9. Etage des mehr als 80 Stockwerke hohen Gebäudes ausgebrochen war. Ein Video zeigte, dass etliche Etagen des Wohngebäudes in Flammen standen. Nähere Einzelheiten über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 01:49 Uhr