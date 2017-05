Terrorismus : Großbritannien hebt Terrorwarnstufe auf höchstes Niveau an

Großbritannien hebt die Terrorwarnstufe im Land von «ernst» auf das höchste Niveau «kritisch» an. Das sagte Premierministerin Theresa May. Diese Hochstufung könnte bedeuten, dass eine neue Terrorattacke unmittelbar bevorsteht. Das Militär werde die bewaffnete Polizei unterstützen, sagte May. Die britische Regierung hält es ausdrücklich für denkbar, dass der Attentäter von Manchester nicht allein gehandelt hat. Es sei möglich, dass eine größere Gruppe von Personen für den Bombenanschlag verantwortlich sei, sagte Premierministerin May.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 23:07 Uhr