Terrorismus : Großbritannien senkt Terrorwarnstufe - weitere Festnahmen

Fünf Tage nach dem Anschlag von Manchester hat Großbritannien seine höchste Terrorwarnstufe wieder aufgehoben. Experten senkten die Gefahreneinschätzung von «kritisch» auf «ernst», teilte Premierministerin Theresa May nach einer Krisensitzung mit. Dies bedeute aber, dass ein Anschlag immer noch sehr wahrscheinlich sei. Zuvor waren zwei weitere Verdächtige festgenommen worden, die in Verbindung mit dem Anschlag stehen sollen. Derzeit sind damit in Großbritannien elf Personen festgesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein islamistisches Netzwerk hinter dem Attentat steckt.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 16:55 Uhr