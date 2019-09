Personen : Große Trauerfeier für Jacques Chirac in Pariser Kathedrale

Avatar_prignitzer von dpa

30. September 2019, 14:43 Uhr

Mit zahlreicher internationaler Polit-Prominenz hat in Paris die große Trauerfeier zu Ehren des früheren französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac begonnen. Unter den Gästen, die sich in der Kirche Saint-Sulpice versammelten, sind auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Kremlchef Wladimir Putin. Der Sarg des am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorbenen Chirac wurde in die Kirche getragen. Große Leinwände übertragen die Trauerfeier.