Extremismus : Großes Neonazi-Konzert mit Tausenden Rechten in Thüringen

In Thüringen rüstet sich die Polizei für das bundesweit wohl größte Neonazi-Konzert des Jahres. Dazu werden mehr als 5000 Rechte und rund 2000 Gegendemonstranten im Süden des Bundeslandes erwartet. Knapp 1000 Polizisten werden die Versammlungen in Themar sichern. Bürgerinitiativen und Privatpersonen haben vom frühen Morgen an neun Gegenveranstaltungen angemeldet.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 03:43 Uhr