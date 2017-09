Bundestag : Grüne und FDP pochen auf Zweier-Sondierungen - CSU dagegen

von dpa

01.Okt.2017

Die ersten Gespräche über eine Jamaika-Koalition sollen nach dem Willen von Grünen und FDP nur von jeweils zwei Parteien geführt werden. FDP-Chef Christian Lindner sagte der «Bild am Sonntag»: «Wir legen Wert darauf, dass zunächst bilateral gesprochen wird. Also FDP und Union, FDP und Grüne, Union und Grüne.» Fast wortgleich äußerte sich Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt, äußerte sich skeptisch: Vertrauensvolle Gespräche könne es nur geben, wenn alle vier Partner am Tisch säßen.