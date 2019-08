Parteien : Günstigere Bahntickets: Entscheidung erst im September

von dpa

05. August 2019, 12:05 Uhr

Trotz eines breiten politischen Konsenses will die Bundesregierung nicht vor September über eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr entscheiden. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin, die Regierung begrüße alle Vorschläge, wie der Klimaschutz vorangebracht werden könne. Es gehe aber darum, ein Gesamtpaket zu schnüren. Das Klimakabinett der Bundesregierung will darüber am 20. September entscheiden.