Notfälle : Häusereinsturz in Marseille: Zahl der Todesopfer steigt auf sechs

von dpa

07. November 2018, 12:47 Uhr

Zwei Tage nach dem Häusereinsturz in Marseille haben Rettungskräfte in den Trümmern weitere Tote gefunden. Am Mittwochmittag entdeckten die Einsatzkräfte eine sechste Leiche. Dabei handelt es sich um einen Mann, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Bereits am Morgen war eine männliche Leiche geborgen worden. Die Chance, noch Überlebende zu finden, wird derweil immer geringer. Die Behörden der südfranzösischen Hafenstadt gehen von weiteren Opfern aus.