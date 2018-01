Handball : Handball-Bundestrainer Prokop verteidigt EM-Nominierung

von dpa

09.Jan.2018

Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat seine in Teilen umstrittene Nominierung für die Europameisterschaft in Kroatien verteidigt. «Bei der Auswahl der Nationalspieler geht es einzig und allein um die beste Leistung. Aber meine Handschrift hat man in Leipzig gesehen, und ich erhoffe mir, eine ähnliche Philosophie auch bei der Nationalmannschaft einzubringen», sagte Prokop der «Mitteldeutschen Zeitung». Vor allem die überraschende Ausbootung von Abwehrchef Finn Lemke, der beim Titelgewinn 2016 zu den Stützen der DHB-Auswahl zählte, hatte für Diskussionen gesorgt.