Handball : Handball-EM: Wolff fit für zweites Spiel

von dpa

erstellt am 14.Jan.2018 | 10:47 Uhr

Die deutschen Handballer können auch im zweiten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Kroatien auf ihren Torhüter Andreas Wolff setzen. «Er hat eine leichte Prellung, nichts Schlimmes», sagte Bundestrainer Christian Prokop. Damit wird der beim lockeren 32:19-Auftakterfolg gegen Montenegro überragende Keeper auch am Montag gegen Slowenien zwischen den Pfosten stehen. Mit einem weiteren Sieg gegen den WM-Dritten würde die DHB-Auswahl bereits den Einzug in die Hauptrunde des Turniers perfekt machen.