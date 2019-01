Handball : Handball WM: Deutschland schlägt Serbien, jetzt gegen Island

von dpa

17. Januar 2019, 22:06 Uhr

Deutschlands Handballer haben die Vorrunde bei der Heim-WM ungeschlagen als Gruppenzweiter abgeschlossen und treffen zum Hauptrundenauftakt am Samstag auf Island. Im letzten Gruppenspiel kam das Team von Bundestrainer Christian Prokop in Berlin am Abend zu einem klaren 31:23 gegen Serbien. Damit nehmen die Deutschen drei Punkte mit in die Hauptrunde. Dort treffen sie neben Island noch auf Kroatien und Europameister Spanien.