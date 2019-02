Umwelt : Handel unterstützt Schulzes Ziele für weniger Verpackungen

von dpa

27. Februar 2019, 12:45 Uhr

Der Handel will tun, um in Supermärkten Verpackungsmüll zu verringern. Der Geschäftsführer beim Handelsverband Deutschland, Kai Falk, sagte der dpa vor einem Treffen mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, der Handel unterstützt das Ziel von weniger Plastikverpackungen. Man sei dialogbereit. Falk warnte aber zugleich vor zu großen Erwartungen an das Treffen mit Schulze. Es sei ein erster runder Tisch. Nicht nur der Handel, auch die Industrie und die Recyclingwirtschaft seien gefragt.