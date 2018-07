Unfälle : Haus in Indien stürzt auf Nachbargebäude - Drei Tote

von dpa

18. Juli 2018, 09:44 Uhr

Beim Einsturz zweier Häuser in Indien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein sechsstöckiges halbfertiges Gebäude in einem Vorort von Neu Delhi stürzte am späten Abend ein und brachte ein daneben stehendes, vierstöckiges Wohnhaus teilweise zum Einsturz, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge werden zwei oder drei weitere Opfer unter den Trümmern vermutet. Indische Medien berichteten von mindestens einem Dutzend Verschütteter, darunter auch Kinder. Die Einsturzursache ist unklar.