Terrorismus : Hausdurchsuchung in Österreich wegen Christchurch-Attentat

von dpa

26. März 2019, 14:13 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Attentat von Christchurch ist in Österreich die Wohnung des Sprechers der rechten «Identitären Bewegung» durchsucht worden. Das bestätigte das Innenministerium in Wien. Grund für die Durchsuchung sei eine mögliche Spende des Tatverdächtigen von Christchurch an die Bewegung, hieß es vom Sprecher der «Identitären». Der mutmaßliche Todesschütze von Christchurch, ein 28-jähriger Australier, war laut Medienberichten im vergangenen November durch Österreich gereist, möglicherweise auf den Spuren berühmter Schlachten.