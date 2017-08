Fußball : Heidenheim gewinnt Nachholspiel gegen Aue 2:1

Dank eines späten Treffers hat der 1. FC Heidenheim das Nachholspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Erzgebirge Aue für sich entschieden. Der FCH setzte sich mit 2:1 durch. In Überzahl schoss Marcel Titsch-Rivero die Gastgeber acht Minuten vor Schluss zum ersten Saisonsieg. Aues Dennis Kempe war kurz zuvor mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden. Neuzugang Maximilian Thiel hatte Heidenheim in der 22. Minute in Führung gebracht. Cebio Soukou war neun Minuten später der Ausgleich gelungen.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 22:03 Uhr