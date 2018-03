Auto : Hendricks: Brauchen technische Nachrüstungen gegen Fahrverbote

von dpa

02. März 2018, 14:18 Uhr

Berlin (dpa) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks pocht weiter auf technische Nachrüstungen von Dieselautos, um Fahrverbote zu vermeiden. Nicht jeder könne sich «einfach ein neues Auto leisten», sagte die SPD-Politikerin im Bundestag. Die Autohersteller seien die Verursacher der Luftverschmutzung in Städten und dürften nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Ziel der Bundesregierung sei, dass Fahrverbote nicht in Kraft treten müssten, betonte Hendricks. Sollte es aber so weit kommen, brauche es eine «Positiv-Kennzeichnung» für Autos, die weiter fahren dürften.