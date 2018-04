Leute : Herzogin Kate bringt Sohn zur Welt

von dpa

23. April 2018, 21:19 Uhr

Die Briten haben einen neuen Prinzen. Herzogin Kate brachte einen Jungen zur Welt. Das Baby wurde am Mittag in Anwesenheit von Prinz William geboren und wiegt etwa 3,8 Kilogramm.Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Mutter und Baby seien beide wohlauf, hieß es. Es ist das dritte Kind des Paares und steht an fünfter Stelle in der englischen Thronfolge. Kate und William zeigten sich am frühen Abend mit dem Neugeborenen vor der Klinik. Wartende Menschen jubelten, Journalisten machten Fotos.