Konflikte : Hochrangiger Vierer-Gipfel berät über Bürgerkrieg in Syrien

von dpa

27. Oktober 2018, 16:58 Uhr

Ein hochrangig besetzter Vierer-Gipfel berät in der türkischen Metropole Istanbul über eine politische Lösung für das Bürgerkriegsland Syrien beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kreml-Chef Wladimir Putin habenn sich am Bosporus zu bilateralen Gesprächen und einer gemeinsamen Runde getroffen. Auf dem Gipfel soll es unter anderem darum gehen, den festgefahrenen politischen Prozess wieder in Gang zu bringen.