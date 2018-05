Gesellschaft : Hochzeitstorte von Harry und Meghan kommt an

von dpa

19. Mai 2018, 08:59 Uhr

Die Hochzeitstorte von Prinz Harry und Meghan Markle kommt schon vor dem großen Fest in Windsor gut an. Die Nascherei mit Zitronen- und Holunderblütengeschmack wird in Cafés, Restaurants und sogar im Pressezentrum des Städtchens westlich von Windsor angeboten. Sie ist von Buttercreme umhüllt und mit frischen Blüten dekoriert. Das Original - das wie die Aromen des Frühlings schmecken soll - kreierte Konditorin Claire Ptak, die zuvor in den USA gearbeitet hat und dort Meghan kennen lernte. Sie verarbeitet vor allem Bioprodukte und betreibt ein Café in London.