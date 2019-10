Wahlen : Höcke: AfD nach Wahlerfolg auf Weg zur Volkspartei

Avatar_prignitzer von dpa

27. Oktober 2019, 18:51 Uhr

AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl als deutliches Votum gewertet. «Das ist ein klares Zeichen der Thüringer: So geht es nicht weiter.» Die AfD habe ihr Ergebnis um mehr als 100 Prozent gesteigert, sagte Höcke unter dem Jubel seiner Anhänger in Erfurt. Bei der nächsten Wahl werde die AfD die absolute Mehrheit holen. Die AfD sei auf dem Weg zur gesamtdeutschen Volkspartei. «Fakt ist, die Regierung Ramelow ist abgewählt, und das ist gut für Thüringen», so Höcke.