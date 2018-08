Notfälle : Höhlendrama in Thailand: Arbeiten für Museum haben begonnen

von dpa

02. August 2018, 15:14 Uhr

An die glückliche Rettung von zwölf Jungen und ihrem Fußballtrainer aus einer Höhle in Thailand soll künftig ein Museum erinnern. Die Arbeiten in der Provinz Chiang Rai haben heute begonnen, wie lokale Medien berichteten. Am Eingang soll eine Statue des bei den Vorbereitungen zur Rettung gestorbenen thailändischen Tauchers platziert werden. Geplant sei, den Bau innerhalb von vier bis fünf Monaten abzuschließen, sagte der Künstler Chalermchai Kositpipat, der das Museum entworfen hat und finanzieren wird, dem lokalen Fernsehsender Thai PBS.