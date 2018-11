Fußball : Hoeneß rückt von Trainer Kovac ab

von dpa

24. November 2018, 20:53 Uhr

Uli Hoeneß hat nach dem in letzter Minute verspielten Sieg gegen Fortuna Düsseldorf die Zukunft von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern München infrage gestellt. Der Präsident gab Kovac nach dem 3:3 keine Jobgarantie mehr. Beim Champions League-Spiel gegen Benfica Lissabon werde der Trainer «sicherlich Niko Kovac sein», sagte Hoeneß. Für die Bayern geht es um den Einzug ins Achtelfinale. Danach müsse man sich zusammensetzen, wie es weitergehen soll. «Denn das, was heute passiert ist, ist absolut nicht akzeptabel», so Hoeneß.